"الشعبية" تكشف موقفها من التأجيل: لم نتلق دعوة من الرئيس لاجتماع القيادة الخميس

غزة /سما/

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، إن الرئيس الفلسطيني لم يوجه حتى اللحظة دعوات لحضور اجتماع القيادة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم توجيه دعوة للشعبية لحضور الاجتماع يوم الخميس المقبل لبحث ملف الانتخابات.

وأكد الحاج أحمد في تصريحات صحفية: على أنّ الجبهة ضد خطوة تأجيل الانتخابات، مشدداً على ضرورة خوض معركة في القدس لاجبار الاحتلال على خوض هذه الانتخابات.

وأشار القيادي في الشعبية، إلى أن الجبهة في حال التأجيل، ستدعو لمجلس مؤقت ويحتوي على برنامج سياسي، ويتمخض عنه مجلس مركزي، للاتفاق على برنامج وطني مشترك وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتوفير بيئة ملائمة لاجراء الانتخابات.

وأضاف: “نحن مع أي معركة يقوم بها المقدسيين لاجبار الاحتلال على تحقيق مطالبهم، وندعو لتوسيع هذه الهبة وجعلها معركة قوية في الضفة وغزة”.

وشدد على ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بقرارات المجلس الوطني والمركزي، وهو التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال.

وطالب الحاج احمد الجميع يممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال، لعدم عرقلة اجرائها في المدينة المقدسة.