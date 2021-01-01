إسبانيا تطالب إسرائيل بتحسين ظروف اعتقال أحد مواطنيها

القدس المحتلة /سما/

طالبت إسبانيا اليوم (الثلاثاء) إسرائيل بتحسين ظروف اعتقال المواطنة الإسبانية خوانا رويز سانشيز التي اعتقلت في إسرائيل قبل أسبوعين.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانكا غونزاليس وفق "والا": "نحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لدعم خوانا".

وأضاف: "نأمل أن ينتهي التحقيق قريبا حتى تتضح التهمة الموجهة إليها، إذا كانت مذنبة بأي شيء على الإطلاق.

يشار إلى أن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت أمس تمديد اعتقال سانشيز في سجن الشارون شمال تل أبيب، وهي مقيمة في بلدة بيت ساحور في بيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد أن احتجزتها دون توجيه اتهامات لها منذ أسبوعين تقريباً، على أن تواجه جلسة استماع أخرى يوم الأحد المقبل.

وادعى متحدث إسرائيلي أن اعتقال رويز سانشيز والتي تعمل منذ عقود في مؤسسة "لجان العمل الصحي" الفلسطينية غير الحكومية للاشتباه في تورطهما بتهمة غسيل أموال لصالح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".