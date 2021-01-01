داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، إنه وفي إطار استمرار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، عقدت خلية إدارة الأزمة اجتماعاً تقييمياً مساء اليوم، وقررت ما يأتي:

أولاً: تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة حالياً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم.

ثانياً: ستقوم المباحث العامة بالشرطة بمتابعة المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خانيونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي هذا الإطار ندعو المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفين للحجر المنزلي، عبر الاتصال بالرقم الوطني 109.

ثالثاً: سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.

رابعاً: ندعو المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات المعمول بها حرصاً على سلامتهم، سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.