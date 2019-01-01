جمعية البنوك: 8.4 مليون دولار مساهمات القطاع المصرفي بالمسؤولية المجتمعية العام الماضي

رام الله /سما/

قالت جمعية البنوك، إن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في فلسطين بالمسؤولية المجتمعية العام 2020 بلغ نحو 8.4 مليون دولار، بزيادة عن 93% مقارنة مع العام 2019.

وأضافت جمعية البنوك في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، ان المساهمات المجتمعية خلال العام الماضي نفذت لدعم قطاعات مجتمعية عدة بالتعاون مع (372) مؤسسة شريكة.

وقال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، إن البنوك وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، رفعت نسبة مساهمتها نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي فرضتها جائحة "كورونا"، لافتا إلى أن مجمل الدعم الذي قدمته خلال العام الماضي كان أكثر من 8% من صافي أرباحها.

وأكد أن جمعية البنوك ورغم الضغط الذي واجهته بسبب الجائحة التي تزامنت مع أزمة المقاصة وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية على القطاع المصرفي، لم تدخر جهدا في تقديم الدعم لقطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي تحول إلى واجهة الحدث والاحتياج، في ظل تفشي الوباء، وما ألقاه ذلك من تحديات على المؤسسات العاملة في هذا القطاع.

وبين ياسين أن جمعية البنوك ساهمت بجزء من مسؤولية القطاع المصرفي تجاه المجتمع وذلك بالتبرع بـ220 ألف دولار من إيراداتها الخاصة.

وحسب الأرقام الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، يتضح أن قطاعي الصحة والبيئة استحوذا على نحو 5.8 مليون دولار من إجمالي مساهمة البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي، أي نحو 69% من إجمالي الدعم المقدم، وذلك بالشراكة مع 48 مؤسسة تعمل في هذا المجال.

فيما قدم القطاع المصرفي دعما بلغت قيمته نحو1.3 مليون دولار، أي نحو 15% من مجمل الدعم لصالح العمل الإغاثي بالتعاون مع 205 مؤسسات تعمل في هذا المجال.

واستحوذ قطاع التعليم على دعم من القطاع المصرفي بلغت قيمته نحو 413 ألف دولار أي ما نسبته 5% من مجمل الدعم، بالشراكة مع 44 مؤسسة عاملة في هذا المجال.

كما ساهم القطاع المصرفي بنحو 338 ألف دولار بالشراكة مع 30 مؤسسة شريكة لدعم وتطوير القطاع التنموي.

وانطلاقا من إستراتيجية البنوك فـي دعم الأنشطة الثقافـية، فقد قدم القطاع المصرفي دعما بلغت قيمته نحو 184 ألف دولار شملت 13 مؤسسة ثقافـية .

وكون الأطفال يشكلون الشريحة الكبرى من المجتمع الفلسطيني فكان لا بد من توحيد الجهود من أجل تقديم الرعاية الكاملة لهم، حيث دعم القطاع المصرفي نحو 156 ألف دولار لهذا القطاع بالشراكة مع 6 مؤسسات.

ومنح نحو 114 ألف دولار لتشجيع النساء الفلسطينيات على المشاركة الفاعلة في الحياة المجتمعية والاقتصادية بالشراكة مع 6 مؤسسات شريكة، وتوزعت قيمة الدعم على عدة قطاعات مجتمعية منها الرياضة.

كما قدم القطاع المصرفي الفلسطيني 48 ألف دولار من أجل تمكين الشباب ودعم إبداعهم من خلال 6 مؤسسات شريكة، وأولى اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم نحو 46 ألف دولار من خلال 10 مؤسسات شريكة.

ويجيء نمو مساهمة القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية رغم أن أرباح البنوك العاملة في فلسطين تراجعت بنسبة 35% خلال العام 2020، مقارنة مع العام 2019، إضافة لتراجع العائد على معدل الأصول وحقوق الملكية، وجودة الأصول في ظل تزايد حجم التعثر.