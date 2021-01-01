رابطة الكتّاب الأردنيين تحيي صمود شعبنا وتصديهم لاعتداءات الاحتلال

عمان /سما/

حيّت رابطة الكتّاب الأردنيين، صمود أبناء شعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، الذين يتصدون للاعتداءات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحقهم.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الإنسانية، لصد الاعتداءات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقالت إنها تابعت باهتمام ما جرى ويجري في القدس المحتلة، ومحاولات المستوطنين المدعومة بقوات جيش الاحتلال لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وما يجري عند باب العامود، مضيفة ان صمود أبناء الشعب الفلسطيني قطعت عليهم الطريق وأفشلت مخططاتهم.