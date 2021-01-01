"مربو الدواجن" يوجهون نداءً عاجلًا للجهات الحكومية في غزة

غزة /سما/

دعت نقابة مربي الدواجن والانتاج الحيواني في غزة، اليوم الخميس، لجنة العمل الحكومي ، لعدم اعتماد أي خطط استراتيجية لوزارة الزراعة دون الاستماع لـ"هموم" مربي الدواجن.

وأوضح رئيس النقابة مروان الحلو في تصريح صحفي، أن الوزارة قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2021 حتى 2026، دون مشاركة الجهات المختصة من النقابات والجمعيات الزراعية، ولم يتم اطلاعهم عليها بالمطلق.

وقال الحلو إن،" ما قامت به الوزارة يعتبر خرقًا للقوانين المتبعة في عملية المشاركة لأصحاب الشأن -القطاع الخاص- بصناعة الاستراتيجيات والخطط القادمة للنهوض بما تبقى من قطاع الانتاج المحلي".

وناشد لجنة العمل الحكومي، ممثلة برئيسها الدكتور محمد عوض بضرورة الالتفات إليهم، وسماع صوت المزارعين بشكل مباشر، وليس عبر وزارة الزراعة، مضيفًا "نحن في وضع صعب جدًا ووزارة الزراعة لا حياة لمن تنادي".

وطالب الحلو بضرورة تحديد لقاء مع اللجنة بشكل عاجل للاستماع الى "هموم المزارعين" وتشكيل لجنة لحل مشاكلهم، متابعًا "نحن نصارع الموت اثر سياسة وزارة الزرعة".