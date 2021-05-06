طالع أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر يوم الثلاثاء، عن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مجلس الوزراء للعام 2020-2021.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنّه بالإمكان الاطلاع على قائمة أسماء الطلبة المرشحين وكامل التفاصيل من خلال موقعها الالكتروني، للوصول إلى الموقع اضغط هنا.

وفي ذات السياق، كشفت الوزارة عن توفر 4 مقاعد دراسية في الأردن بمجال الاختصاص العالي في الطب للعام الدراسي 2021-2022.

وذكرت أنّ التخصصات المطروحة تشمل الأمراض الجلدية والتناسلية، وطب الطوارئ والحوادث في الجامعة الأردنية، وتخصصات الطب الباطني، وأمراض الدماغ والأعصاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أنّ تقديم الطلبات، مرفق معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقر الوزارة الكائن في حي الماصيون برام الله، أو في مكتبي التعليم العالي في نابلس والخليل، في موعد أقصاه يوم الخميس 6/5/2021.

وفيما يتعلق بطلبة قطاع غزة، لفتت الوزارة إلى أنّ طلباتهم تُقدّم في دائرة المنح والبعثات الدراسية، بمقر الوزارة في تل الهوا، داعيةً إلى زيارة موقعها الالكتروني للإطلاع على التفاصيل.