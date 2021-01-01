الصالح يعلن عن تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في القدس

رام الله /سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء،إن الوزارة مستمرة بالعمل في محافظة القدس لأنها أولويتنا الأولى، حيث تعمل على تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية والتنموية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتعزيزاً لصمودهم في مواجهة الاستهداف "الإسرائيلي" الممنهج لتواجدهم وثباتهم في أراضيهم.

جاء ذلك أثناء افتتاح عدد من المشاريع وتفقد أخرى قيد التنفيذ، لعدد من الهيئات المحلية في محافظة القدس شملت كلا من: كفر عقب، وبدو، وقطنة، والقبيبة، وبيت دقو، مُطّلعاً خلالها على أبرز احتياجات المواطنين.

وافتتح الصالح مشروع الشارع الرئيسي في القبيبة، ومشروعاً للطرق الداخلية في بيت دقو، وآخر لتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء جدران استنادية في قطنة، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتشطيب مبنى مجلسي الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير والنفايات الصلبة وكذلك تفقد مشروع للطرق ومشروع لدائرة المياه في بدو.

وأكد الصالح على حرص الوزارة خلال السنوات السابقة بإعطاء المحافظة أهمية، حيث وفرت أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذ سلسلة من المشاريع سواء من خلال موازنتها التطويرية أو من خلال الدول والجهات المانحة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محيط العاصمة وأسهم في تعزيز صمودهم.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة ستواصل تقديم كل ما يمكن من أجل القدس ومحيطها، مشدداص على أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع إعلاء صوت المقدسيين، والوقوف معهم وإلى جانبهم وعدم تركهم فريسة ولقمة سائغة للاحتلال ومستوطنيه.