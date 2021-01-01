مسؤولون أوروبيون ينظّمون جولة ميدانية في القدس

القدس المحتلة /سما/

أجرى رؤساء التعاون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لعدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، اطلعوا خلالها على الوضع القائم والتطورات الأخيرة.

والتقى الوفد عائلات فلسطينية تواجه عمليات إخلاء وهدم في القدس الشرقية، وطلاب ومدرسون في مدارس في البلدة القديمة، وأصحاب مشاريع صغيرة تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي.

وعقب انتهاء الجولة، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي: إن "الزيارة تُؤكّد الالتزام القوي لأعضاء فريق أوروبا اتجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتوجه رسالة أمل ودعم وسط واقع متزايد التوتر للفلسطينيين في مدينتهم".

وأضاف أنّ الجولة "أتاحت زيارة رؤساء التعاون للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم الفرصة لتقييم المشاريع القائمة والاجتماع بالمستفيدين والتعرف على التحديات الحالية، لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19 وآخر التطورات السياسية".

ومن ضمن العائلات التي التقى بها الوفد، كانت عائلة فلسطينية في العيسوية تواجه تهديدًا وشيكًا بهدم المنزل وتفريق العائلة بسبب رفض "طلب الإقامة"، كما زار مدرستين في البلدة القديمة، حيث ناقش الوضع الراهن لقطاع التعليم في القدس الشرقية.

واطّلع الوفد على الأعمال الجارية في تجديد مباني المدارس القديمة، مثل مدرسة الوفاق، بهدف تعزيز قدرة مدارس القدس الشرقية على الصمود، وناقش رؤساء التعاون مع الخبراء تحديات التعلم عن بعد وتأثيرها على التعليم الشامل.

والتقى الوفد أيضًا بمدير مديرية التربية والتعليم في القدس الشرقية، واطلعوا من خلاله على التحديات التي تواجه نظام التعليم والعاملين في مجال التعليم، لا سيما بعد إغلاق المديرية من قبل سلطات الاحتلال.

وقام الوفد بزيارة فريق مؤسسة فلسطين للتنمية، حيث اطّلع على تأثير جائحة "كوفيد-19" على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والقطاع الخاص في القدس الشرقية.