هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية لأسير من بيت لحم

بيت لحم /سما/

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، على أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب (39 عاما) من مدينة بيت لحم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "إن الأسير سلهب معتقل من 17 آذار الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ويعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاجات اللازمة".

وأضافت أن الأسير يعاني من ديسكات ومشاكل بالظهر، وجرثومة ومشاكل بالمعدة، والجيوب الأنفية والتهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر.

ونوهت هيئة الأسرى إلى ان إدارة السجن تتعمد بشكل ممنهج إهمال وضعه الصحي حال 700 أسير مريض في سجون الاحتلال.