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فدا: عدم إجراء الانتخابات بالقدس اعتراف بسلطة الاحتلال

الثلاثاء 27 أبريل 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فدا: عدم إجراء الانتخابات بالقدس اعتراف بسلطة الاحتلال



رام الله /سما/

أكد اللاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اليوم الثلاثاء، على أن عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية بمدينة القدس اعتراف بسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لفدا رائف دياب  في تصريح صحفي: "إن القدس أرض محتلة، وعدم إجراء الانتخابات فيها اعتراف بسلطة الاحتلال، والسيادة عليها مخالفة للقانون والقراران الدوليين".

وتابع: "أي انتخابات في القنصليات والسفارات الأوروبية سيحقق لإسرائيل هدفها أولاً، وسيعتبر أهلنا في القدس مجرد جالية أو مقيمين تنتخب وتشارك شعبها في الخارج، والقبول بانتخابات بدون القدس إذعاناً لمشروع ترامب وحكومة الاحتلال".

#حزب فدا #الانتخابات الفلسطينية

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