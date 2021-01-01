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"الديمقراطية" تدعو لفرض إجراء الانتخابات بالقدس من خلال الاشتباك مع الاحتلال

الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" تدعو لفرض إجراء الانتخابات بالقدس من خلال الاشتباك مع الاحتلال



غزة /سما/

أكّد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مرشح قائمة "التغيير الديمقراطي" قيس عبد الكريم، على حقّ المقدسيين في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحًا وتصويتًا ودعاية انتخابية.

وقال عبد الكريم في تصريح صحفي: إنّه "من غير المناسب أن يعطى الاحتلال حق الفيتو على إجراء الانتخابات في مدينة القدس"، لافتًا إلى وجوب فرض إجراء الانتخابات من خلال الاشتباك مع الاحتلال، وليس بانتظار موافقته.

ودعا إلى صياغة خطة عمل مجمع عليها من القوى والفصائل السياسية جميعها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ومع أيّة قوى خارجية مستعدة للمراقبة على العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات.

وأشار إلى أنّه وفقًا للمقترحات التي تقدمت بها هيئة العمل الوطني في القدس لندع الاحتلال يتدخل في تخريب الانتخابات الفلسطينية ويفضح نفسه أمام العالم، مضيفًا بقوله: "حينها ستكون هناك بدائل متفق عليها".

وذكر أنهم في الجبهة الديمقراطية يعملون على توظيف علاقاتهم الخارجية الدولية والإقليمية للضغط على الاحتلال لمنع تعطيله الانتخابات.

#الجبهة الديمقراطية #قيس عبد الكريم #الانتخابات الفلسطينية

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