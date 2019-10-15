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الإفراج عن الأسير حسن ملحم بعد اعتقال إداري لمدة 18 شهرًا

الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الأسير حسن ملحم بعد اعتقال إداري لمدة 18 شهرًا



قلقيلية /سما/

 أفرجت إدارة سجن النقب في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، عن الأسير حسن إبراهيم ملحم (50 عامًا) من مدينة قلقيلية بعد اعتقال إداري لمدة 18 شهرًا.

وقال المحرر ملحم في حديث معه: "إن المعتقلين الإداريين ضحية اعتقال ظالم وعنصري، ويتم عقد محاكم التثبيت والاستئناف بهدف شرعنة الاحتلال، والتي في الغالب تقوم بتثبيت الحكم ورفض الاستئناف، وفي بعض المرات يتم التخفيض بعد سلسة من التمديدات المتتالية لذر الرماد في العيون"، مضيفًا أنه تم الإفراج عنه بشكل مفاجئ، بعد تخفيض ثلاثة أسابيع من حكم الاعتقال الجائر.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الأسير ملحم بتاريخ 15/10/2019، بعد محاصرة منزله وترويع عائلته، وحولته مباشرة للاعتقال الإداري، وهو يعاني من عدة أمراض، واعتقل سابقا في سجون الاحتلال.

#سجن النقب #افراج عن اسير

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