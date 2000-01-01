صدور كتاب "المكتبة الخالدية في القدس ١٧٢٠م – ٢٠٠١م" للمؤلف وليد الخالدي

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صدرت مؤخرا الطبعة الثانية من كتاب "المكتبة الخالدية في القدس ١٧٢٠م – ٢٠٠١م" بالعربية والطبعة الأولى من الكتاب باللغة الانجليزية، للمؤلف وليد الخالدي.

تقع المكتبة الخالدية في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس، على مسافة مئة متر من الحرم الشريف في الناحية الجنوبية من طريق باب السلسلة، وتطل على البراق وعلى حي المغاربة السابق. موضوع هذه الدراسة، التي أعدها البروفيسور وليد الخالدي ونشرها في طبعتها الأولى في مناسبة مئوية المكتبة الخالدية، هو نشوء المكتبة منذ تجميع أول نواة لمخطوطاتها سنة 1133هـ/1720م، أي قبل افتتاحها سنة 1900م بنحو مئتي عام، ثم ظروف تأسيسها كمكتبة عمومية، وكيف تطورت ما بين افتتاحها وسنة النكبة 1948، وما حل بها منذئذ، وبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية سنة 1967 وحتى عام 2000، وكيف تمكنت جمعية أصدقاء المكتبة الخالدية وافراد العائلة من الحفاظ عليها وتنميتها.

يأتي هذا الكتاب ضمن "سلسلة منشورات المكتبة الخالدية"، التي تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية، وتدين بوجودها إلى منحة كريمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أشرفت عليها مؤسسة "التعاون" وتشرف عليها علمياً لجنة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة الأكاديمية التابعة لمؤسسة "أصدقاء المكتبة الخالدية" المسجلة في الولايات المتحدة بتعاون وتشاور وثيق مع متولّي المكتبة في القدس.

وليد الخالدي، هو مؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية. ولد في القدس، وتخرج من جامعتي لندن وأكسفورد. عمل أستاذاً في جامعة أكسفورد، والجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة هارفرد، وزميلاً باحثاً في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد خلال الفترة ١٩٨٢-١٩٩٦. وهو عضو في الأكاديمية الأميركية للآداب والعلوم، وعضو مؤسس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سرها منذ تأسيسها في سنة ١٩٦٣. كتب الخالدي كثيراً في العربية والإنكليزية في الشؤون العربية والدولية.

وآخر ما صدر له بالعربية:

- "قبل الشتات: التاريخ المصوّر للشعب الفلسطيني ١٨٧٦ – ١٩٤٨" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٧).

- "كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ١٩٤٨ وأسماء شهدائها" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الأولى ١٩٩٧؛ الطبعة الثانية ١٩٩٨).

- "الصهيونية في مئة عام: من البكاء على الأطلال إلى الهيمنة على المشرق العربي (١٨٩٧ – ١٩٩٧)" (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩٨).

- "خمسون عاماً على تقسيم فلسطين (١٩٤٧ – ١٩٩٧)" (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩٨).