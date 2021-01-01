نقل الأسير الصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام إلى العزل الإنفراديّ

رام الله /سما/

نقلت إدارة سجن "عوفر" الأسير الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) إلى زنازين العزل الإنفراديّ.

وقال نادي الأسير إن الأسير الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ7 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك منذ اليوم الأول على اعتقاله.

يُشار إلى أن الريماوي يُعاني من عدة مشاكل صحية قبل اعتقاله، الأمر الذي ضاعف من معاناته منذ أن شرع في الإضراب، ودفع إدارة سجون الاحتلال لنقله إلى إحدى العيادات المركزية التابعة لإدارة سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الصحفي الريماوي من منزله في رام الله، في 21 من نيسان / أبريل الجاري، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ، علمًا أنه أسير سابق أمضى قرابة الـ(11) عامًا في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

يذكر أن أسيرين آخرين يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ إلى جانب الأسير الريماوي، وهما الأسير عماد سواركه (37 عامًا) يواصل إضرابه لليوم 41، والأسير مصعب الهور (33 عامًا) لليوم 15 على التوالي.

عن الأسرى المضربين

· الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا مضرب عن الطعام منذ 41 يومٍا رفضًا لاعتقاله الإداريّ. أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تموز العام الماضي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، أمضى في سجون الاحتلال سابقًا قرابة العشر سنوات.

· الأسير مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل مضرب منذ 15 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تشرين الأول عام 2019، إداريّا، وهو متزوج وأب لطفل، وأسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال العشر سنوات.

· الأسير الصحافي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله مضرب عن الطعام منذ 7 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، أعاد الاحتلال اعتقاله في 21 نيسان الجاري، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وهو كذلك أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ(11) عامًا.