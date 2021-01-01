"أنصح أعداء إسرائيل بألا يجربوها".. نتنياهو: الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريو

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو، قائلا: "أنصح أعداء إسرائيل بألا يجربوها".

وأوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة وفق قناة كان، أنه ووزير الجيش بني غانتس أوعزا في ختام جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية أمس إلى قيادة الجيش بالاستعداد لأي تصعيد أمني محتمل.

وأعرب عن أمله في أن يستمر الهدوء الذي ساد الليلة الماضية منطقة مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحول الأحداث في القدس، زعم أن الشرطة الإسرائيلية تعمل من أجل الحفاظ على النظام العام وضمان حرية العبادة في القدس.

وقال إن هناك انخفاضا في عدد الأحداث التي شهدتها القدس خلال الأيام الأخيرة.