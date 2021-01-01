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اكتشاف ديناصور عملاق في تشيلي

الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف ديناصور عملاق في تشيلي



وكالات / سما /

درس علماء الحفريات الديناصور العملاق الذي اكتشف في تشيلي، واتضح لهم أن طوله يبلغ 6.3 متر على الرغم من صغر عمره.

وتشير مجلة Cretaceous Research، إلى أن أجزاء من هذا الديناصور القديم (الفخذ والعضد وعظم الإسك وأجزاء من العمود الفقري) كانت قد اكتشفت في تسعينيات القرن الماضي في شمال تشيلي، والآن فقط درسها العلماء بصورة مفصلة.

وينسب العلماء هذا الديناصور العملاق إلى جنس جديد أطلقوا عليه اسم Arackar licanantay الذي يعني "عظام" ويشير إلى المكان الذي اكتشف فيه بلغة السكان المحليين.

وقد عاش هذا الديناصور على الأرض ما بين 80 و 66 مليون سنة، في أواخر العصر الطباشيري. واتضح للعلماء، أن هذا الديناصور لم يبلغ مرحلة البلوغ، لأن طول الديناصورات البالغة من هذا النوع يصل إلى 8 أمتار.

ووفقا للعلماء، ينتمي هذا الديناصور إلى مجموعة التيتانوصورات - وهي ديناصورات آكلة للأعشاب ذات أعناق وذيول طويلة، وتضم أكبر المخلوقات البرية في تاريخ الأرض.

والتيتانوصورات جزء من مجموعة أوسع من الصربوديات. وبقايا الديناصور المكتشف A. licanantay (الهيكل العظمي) هو أكثر اكتمالا من الصربود المكتشف على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية. كما ان هذا الديناصور، هو الديناصور الثالث الذي تمت دراسة بقاياه لأول مرة في تشيلي.

#تشيلي #ديناصور

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