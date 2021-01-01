توقيع اتفاقيات بقيمة 18 مليون دولار لدعم عدة قطاعات في الضفة وغزة

رام الله / سما /

وقع المجلس الفلسطيني للإسكان، ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار"، مع البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات بدعم من الصناديق العربية.

وجاء توقيع الاتفاقيات الذي جرى في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير مؤسسة "بكدار" محمد أبو عوض، والاستشاري الهندسي للبنك الإسلامي هاني أبو دياب، ورئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد.

وتبلغ قيمة الاتفاقيات 18 مليون دولار.

وقيمة الاتفاقية الأولى والتي وقعها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد 10 ملايين دولار، وهي مخصصة لمشاريع إسكان في مدينة القدس ومقدمة من الصندوق الكويتي.

والاتفاقية الثانية بقيمة 6.8 مليون دولار، مخصصة لدعم البنية التحتية في قطاع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وسينفذ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" جزءا من هذا المشروع. في حين ستكون الاتفاقية الثالثة لقطاع الصحة، وهي بقيمة مليون دولار، لترميم بعض الأقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء "بالنسبة لنا توقيت هذا الدعم مهم لأننا بحاجة لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، وأيضا نعالج القضايا المتعلقة بقطاع الصحة في قطاع غزة، ونشكر البنك الإسلامي والصناديق العربية. وأتقدم بجزيل الشكر للأخ يوسف البسام الذي ترأس اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى لفترة زمنية طويلة، وعمل مديرا عاما للصندوق السعودي، بالإضافة الى متابعته المشاريع في فلسطين، وكذلك نرحب بتعيين الأخ حمد البازعي خلفا للأخ يوسف البسام".

وأضاف اشتية: "الاتفاقيات اليوم هي جزء من استكمال عملية التنمية والتطوير في فلسطين، ولكن تعزيز قطاع الإسكان في مدينة القدس يشكل أولوية بالنسبة لنا وللمواطنين، وآمل من مجلس الإسكان ان ينفذ المشروع بأسرع وقت، وبكل سهولة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة منه".