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"اتحاد الكتاب العرب" يدين اجراءات الاحتلال في القدس

الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



دمشق / سما /

أدان اتحاد الكتاب العرب في سورية كل إجراءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وطالب جميع الاتحادات والنقابات والروابط والأسر العربية بإقامة وقفات احتجاج وعقد ندوات فكرية وأدبية للتأكيد على حقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الشعب العربي الفلسطيني يؤكد مجددا رفضه لكل الإجراءات والمحاولات لتدنيس المقدسات وتغيير المعالم المقدسة المسيحية والإسلامية، وذلك من خلال الهبة المقدسية والفلسطينية المتصاعدة في وجه قوة الاحتلال الغاشمة والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

#اتحاد الكتاب العرب #القدس #الاحتلال

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