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الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب (39 عاما) من بيت لحم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير سلهب معتقل من 17 آذار الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ويعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاجات اللازمة.

وقالت إن الأسير يعاني من ديسكات ومشاكل بالظهر، وجرثومة ومشاكل بالمعدة، والجيوب الأنفية والتهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر، مضيفة ان إدارة السجن تتعمد بشكل ممنهج إهمال وضعه الصحي حال 700 أسير مريض في سجون الاحتلال.

#الاحتلال #عبد الرحيم سلهب

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