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المالكي يطلع القنصل العام البريطاني على آخر المستجدات

الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البريطاني فيلب هول، على آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والدولية.

واستعرض المالكي خلال استقباله القنصل هول في مدينة رام الله، الوضع الميداني في الأرض الفلسطينية، والتطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، من إجراءات استفزازية واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين التي تدفع باتجاه موجة جديدة من التوتر والعنف، وما لهذه الاحداث من انعكاس على إمكانية انعقاد الانتخابات في القدس الشرقية في وقتها المحدد.

وأكد المالكي أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية البريطانية لتشمل كافة المجلات، معبرا عن تقديره لموقف المملكة المتحدة الثابت من القضية الفلسطينية.

من جانبه، شدد القنصل هول على استمرار بريطانيا بدعم حل الدولتين عن طريق المفاوضات، والعمل مع جميع الأطراف لتحقيقه، مؤكدا بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم بريطانيا لعقد الانتخابات الفلسطينية على كافة الأراضي بما فيها القدس الشرقية.

#رياض المالكي

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