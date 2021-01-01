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مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء: إن رئيس السلطة محمود عباس قرر تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

 
وبحسب الصحيفة، توقع المصدر أن تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله يوم الخميس المقبل لتسليم القرار النهائي بشأن الانتخابات.
 
وأضاف المصدر أن السلطة تُفضل أن يكون قرار تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مايو/ أيار، بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، "ولكن في حال لم يكن هناك خيارات وأصرّت حركة حماس على إجرائها في موعدها المحدد فسيصدر أمر رئاسي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر".
 
ومن جهته، نفى وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن عباس لم يتخذ بعدُ قرارًا بشأن الانتخابات.
 
وبحسب الصحيفة العبرية، غادر حسين الشيخ صباح اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة مبعوثًا من عباس، للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بموافقة حماس التي يتواجد بعض كبار مسؤوليها في الدوحة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر لديها علاقات جيدة مع قيادة حماس في قطاع غزة، لافتةً إلى أن المسؤولين الفلسطينيين في رام الله مقتنعون بأن مهمة الشيخ ستساعد في اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات بشكل شامل ومتفق عليه من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة والضفة الغربية.

#الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات

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