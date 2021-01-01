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عبيد يجدد عقده مع هلال القدس

الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبيد يجدد عقده مع هلال القدس



القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي هلال القدس في الضفة المحتلة، عن تجديد عقد نجمه الشاب محمد عبيد عاما جديدا, للبقاء مع الفريق الموسم القادم.

ووقّع عبيد على عقود الاستمرار مع الفريق، بحضور أمين سر النادي مهند القواسمي، والمدير الفني عبد الله الصيداوي.

ويعتبر اللاعب الشاب من أبناء نادي هلال القدس، وقاد الفريق في السنوات الأخيرة للتتويج بلقب دوري المحترفين لـ3 مواسم متتالية.

ويعدّ عبيد اللاعب الثاني الذي ينجح نادي هلال القدس في تجديد عقده مؤخرا, بعد نجم الوسط هاني عبد الله.

ويسعى الهلال لتجهيز الفريق بشكل مبكر للموسم الجديد، بهدف العودة القوية مرة ثانية لأجواء المنافسة الحقيقية على البطولة.

يشار إلى أن هلال القدس احتل المركز الثالث في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما ظهر بشكل قوي ومغاير خلال مرحلة الإياب.

#هلال القدس #محمد عبيد

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