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السعودية تعتقل الفنان اللبناني سمير صفير

الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعتقل الفنان اللبناني سمير صفير



وكالات

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن السلطات السعودية، اعتقلت قبل أيام، الموسيقي اللبناني سمير صفير بعد وصوله إليها تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية عمدت إلى التواصل مع السفارة السعودية، ليتم بعدها منح زوجته إذنا لزيارته. لكن عند ذهابها، لم يسمح لها برؤيته. ولغاية مساء أمس، كانت السلطات السعودية ترفض التجاوب مع الطلبات اللبنانية بإمدادها بمعلومات تتعلق بأسباب توقيفه، بحسب الصحيفة.

من جهته، دعا سليم عون عضو تكتل "لبنان القوي" النيابي، بزعامة جبران باسيل، ​للكشف عن مصير صفير فورا.

ومن المعروف عن الفنان سمير صفير (60 عاما) تأييده لحزب التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومواقفه الحادة في السياسة الداخلية اللبنانية والإقليمية.

وانطلقت مسيرة صفير الفنية بالتركيز على التلحين، من خلال عقد عمل مع "ستوديو الفن"، قدم خلاله الألحان للمتخرجين، واستمرت مسيرته بالتعاون مع أهم النجوم في الشرق الأوسط، ليصبح في رصيده أكثر من 600 لحن مسجل باسمه.

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