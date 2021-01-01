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الصحة : 5 أطباء من غزة توفوا بكورونا

الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 5 أطباء من غزة توفوا بكورونا



غزة / سما /

قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 5 من الأطباء في القطاع، توفوا منذ بداية انتشار جائحة كورونا.

ولفت القدرة في حديث لإذاعة القدس المحلية بغزة، أن عدداً كبيراً من الأطباء والطواقم الطبية في مختلف مجالاتها أصيبوا بالفيروس.

واعتبر أن الموجة الوبائية الحالية ما زالت في عنفوانها رغم الاستقرار النسبي في الأسبوع الأخير للنسبة المئوية بين المصابين ما بين 32 إلى 35 بالمئة.

وقال الناطق باسم الصحة بغزة: "حتى اللحظة نقيم الحالة الوبائية وأي إجراءات تحتاج من 2-3 أسابيع حتى تظهر نتائج الإجراءات على الحالة الوبائية".

ولفت القدرة إلى أن النسبة الأكبر من الوفيات بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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