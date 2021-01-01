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القرار بيد أبو مازن

واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية

الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" العبري، أن رئيس الشعبة السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، أكد لسفراء دول أوروبية أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها.

 

وبحسب الموقع، قال بار صباح اليوم الثلاثاء لثلاثة عشر سفيرًا أوروبيًا: إن إسرائيل اتخذت قرارًا بعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها، وأن القرار بيد رئيس السلطة محمود عباس.

 

يُشار إلى أن مصدرًا رفيعًا في رام الله، أكد لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تأجيل الانتخابات.

 

وتوقع المصدر أن تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله يوم الخميس المقبل، لتسليم القرار الرسمي بشأن الانتخابات.

 

وقال المصدر: "نُفضل أن يكون قرار تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مايو/ أيار بموافقة جميع الفصائل، وفي حال لم يكن هناك خيار وأصرّت حماس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فسيصدر أمر رئاسي بتأجيلها إلى موعد آخر".

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