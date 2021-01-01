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التعليم بغزة تقرر عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني وجاهيًا

الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تقرر عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني وجاهيًا



غزة/سما/

قال د. محمود مطر، المتحدث باسم وزارة التربية التعليم بغزة، إن فاقد التعليم في قطاع غزة كبير جداً كنتيجة لحالات الإغلاق المتكررة والمستمرة منذ آذار/مارس الماضي بسبب الحالة الوبائية.

وأكد بأن الوزارة تحاول التأقلم مع الحالة الوبائية كنتيجة اضطرارية في التعليم عن بُعد، لعدم وجود أفق بانتهاء الجائحة.

وأضاف في تصريحات إذاعية أنه إذا تقرر استئناف الدراسة الوجاهية، "سيستأنف المعلمون الشرح حسب الخطة من النقطة التي توقفوا عندها في التعليم عن بُعد".

وشدد مطر على "أننا ذاهبون في الفصل الثاني إلى عقد الاختبارات النهائية وجاهياً حتى ندفع الطلبة وأولياء الأمور للاهتمام بالمحتوى الدراسي".

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بغزة، بأن "الإرهاصات المحتملة تنبئ بأننا سندخل العام القادم بنفس الوضع الحالي وهذا يحتاج لجهد كبير من أولياء الأمور والمجتمع المحلي".

وقال: "نترقب فرصة لعودة المدارس قبل نهاية شهر رمضان وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، ونأمل أن يكون هناك تحسن في المنحنى الوبائي يسمح بالعودة".

#التعليم بغزة #الدراسة #وزارة التربية والتعليم #غزة

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