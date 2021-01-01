نادي "السلام" يُعين النجار مديرا فنيا للفريق

غزة / سما /

أعلن نادي السلام الرياضي, عن مديره الفني الذي سيقود الفريق في دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", خلال الموسم الكروي الحالي في قطاع غزة.

وأكد نادي السلام أن نادر النجار سيكون المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم, بعد الاتفاق معه على كافة الأمور المتعلقة بالفريق.

ويأمل النادي أن يكون النجار مدافع نادي نماء حاليا على قدر المسؤولية لقيادة الفريق للرجوع للدرجة الثانية من جديد.

يشار إلى أن النجار يحمل العديد من الشهادات التدريبية, أبرزها المستوى الثالث "C" المعترفة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.