  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

5 انتصارات في بطولة القدس الرمضانية (ِشاهد)

الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 انتصارات في بطولة القدس الرمضانية (ِشاهد)



غزة / سما /

فازت أندية الهلال والجلاء والمجمع الإسلامي واتحاد دير البلح والاستقلال على الرضوان ونماء وخدمات جباليا والأقصى والقادسية تواليا, ضمن منافسات بطولة "القدس" الرمضانية, التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة, بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وتفوق الهلال على الرضوان (3-0), سجلها محمد حسان من ركلة جزاء, وبلال شعت, وسامي الداعور, بينما انتصر الجلاء على نماء (2-0), أحرزها هادي نبهان, ومعتز الحوراني.

كما اكتسح المجمع الإسلامي نظيره خدمات جباليا (3-0), دوّنها محمود البحيصي, وأسامة عويضة, ويوسف شلدان, فيما حقق اتحاد دير البلح فوزا شاقا على الأقصى (2-1), حيث سجل للأول سمير البيوك, وأحمد ناجي, وأحرز للثاني مؤمن مناع.

وتفوق الاستقلال على القادسية (1-0), سجله محمد الهمص, في حين تعادل الصداقة مع الوفاق (2-2), حيث أحرز للأول حازم شكشك, وللثاني محمود الشنباري.

بطولة القدس الرمضانية.jpg
بطولة القدس الرمضانية 5.jpg
بطولة القدس الرمضانية 4.jpg
بطولة القدس الرمضانية 3.jpg
بطولة القدس الرمضانية 2.jpg
بطولة القدس الرمضانية 1.jpg
محمد القاضي.jpg
بطولة القدس الرمضانية 7.jpg
بطولة القدس الرمضانية 6.jpg
 

#بطولة القدس #بطولة القدس الرمضانية #رمضان #اندية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

الكابينت الاسرائيلي يصادق على خطة لتوجيه ضربة جوية شديدة ضد أهداف في غزة

"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

الأخبار الرئيسية

التعليم بغزة تقرر عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني وجاهيًا

17 وفاة و 1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

حماس تشعر بأنها انتصرت.. ضباط بالجيش الإسرائيلي يحذرون : التصعيد مع غزة لم ينته

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية