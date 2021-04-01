5 انتصارات في بطولة القدس الرمضانية (ِشاهد)

غزة / سما /

فازت أندية الهلال والجلاء والمجمع الإسلامي واتحاد دير البلح والاستقلال على الرضوان ونماء وخدمات جباليا والأقصى والقادسية تواليا, ضمن منافسات بطولة "القدس" الرمضانية, التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة, بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وتفوق الهلال على الرضوان (3-0), سجلها محمد حسان من ركلة جزاء, وبلال شعت, وسامي الداعور, بينما انتصر الجلاء على نماء (2-0), أحرزها هادي نبهان, ومعتز الحوراني.

كما اكتسح المجمع الإسلامي نظيره خدمات جباليا (3-0), دوّنها محمود البحيصي, وأسامة عويضة, ويوسف شلدان, فيما حقق اتحاد دير البلح فوزا شاقا على الأقصى (2-1), حيث سجل للأول سمير البيوك, وأحمد ناجي, وأحرز للثاني مؤمن مناع.

وتفوق الاستقلال على القادسية (1-0), سجله محمد الهمص, في حين تعادل الصداقة مع الوفاق (2-2), حيث أحرز للأول حازم شكشك, وللثاني محمود الشنباري.



















