لجنة الانتخابات تُحدد ضوابط وقيود مرحلة الدعاية الانتخابية..صورة

غزة/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، ظهر يوم الثلاثاء، عن الضوابط والقيود التي تحدد الدعاية الانتخابية، والمقرر أن تبدأ بتاريخ 30 أبريل وتنتهي بتاريخ 20 مايو 2021.

وشملت الضوابط والقيود للدعاية الانتخابية على النحو التالي:

عدم التشهير والقدح بالمرشحين الآخرين.

عدم إقامة المهرجانات في المساجد أو الكنائس أو في المؤسسات الحكومية.

عدم وضع الملصقات الانتخابية في أي مكان عام غير مخصص من قبل اللجنة.

عدم استعمال شعار دولة فلسطين في المواد الدعائية.

عدم استعمال السيارات واللوازم الحكومية.

عدم التحريض أو الطعن بالمرشحين الآخرين.

عدم وضع الملصقات الدعائية على أملاك خاصة دون موافقة أصحابها.

عدم التحريض على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة.

لا يجوز أن يدعو خطباء المساجد في خطبهم لانتخابات قائمة معينة.

الالتزام ببيئة نظيفة والاهتمام بالمظهر العام.

حياد السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة.

لا يجوز الاعتداء المادي على وسائل الدعاية الانتخابية للقوائم الأخرى.

لا يجوز إعطاء الناخبين نقودًا أو أي منفعة أخرى.

لا يجوز إرغام المواطنين أو التأثير عليهم للاقتراع أو عدم الاقتراع.

الالتزام بإزالة مظاهر الدعاية خلال أسبوعين من انتهاء العملية الانتخابية.





