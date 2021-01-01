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فيديو.. إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي لإفطار لاعب

الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي لإفطار لاعب



وكالات / سما /

أوقف حكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي، اللقاء، لمنح الفرصة لإفطار أحد اللاعبين الصائمين.

وشهد فوز ليستر على كريستال بالاس (2-1)، إيقاف الحكم جراهام سكوت, المباراة, ليتمكن اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا من كسر صيامه.

وبحسب موقع "Givemesport" الإنجليزي، فإن اللقاء توقف في الدقيقة 34، ليتمكن اللاعب من الإفطار، قبل أن يدخل بعد ثوانٍ لأرض الملعب موجها تحية شكر للحكم.

ورغم صيامه, نجح اللاعب الفرنسي في اللعب لمدة 90 دقيقة في المباراة، وأسهم في فوز فريقه المهم (2-1).

الفوز على بالاس وصل بليستر إلى 62 نقطة في المركز الثالث، ليعزز فرص تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بابتعاده عن صاحب المركز الخامس وست هام يونايتد بفارق 7 نقاط قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وارتبط اسم العديد من النجوم المسلمين في الدوري الإنجليزي بالصيام خلال المباريات التي تقام نهارا في شهر رمضان، وأبرزهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول, والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

#البريميرليغ #فوفانا #الدوري الإنجليزي #ليستر سيتي #كريستال بالاس #ويسلي فوفانا #رمضان #الصيام

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