17 وفاة و 1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 48، جنين 71، نابلس 106، طوباس 12، الخليل 62، سلفيت 5، رام الله والبيرة 48 قلقيلية 8، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2"، قطاع غزة 1038.



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 154، جنين 64، نابلس 440، طوباس 25، الخليل 45، سلفيت 22، رام الله والبيرة 152 قلقيلية 24، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 21، ضواحي القدس 0"، قطاع غزة 1723.



وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس 3، قلقيلية 1، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 12 حالة وفاة في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 140 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 251.628، بينهم 165.426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.