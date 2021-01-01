بوتشيتينو : كيليان مبابي مهتم بالكرة الإسبانية والإنجليزية

وكالات / سما /

اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي باهتمام لاعبه ونجمه الشاب كيليان مبابي بالكرة الإسبانية والإنجليزية.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء منافسه الصعب مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف، وسط اهتمام كبير من جانب ريال مدريد الإسباني بضمه، بالإضافة إلى بعض الأندية الإنجليزية، حيث يعد هدف المرينجي الأول منذ سنوات.

وتحدث ماوريسيو بوتشيتينو حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “كيليان مبابي شاب صغير ولكنه ناضج جداً، إنه واثق من مهاراته وموهبته، ومنفتح جداً وذكي للغاية ولديه موهبة رائعة مثل نيمار”.

وأضاف “كيليان يحب كرة القدم، يحب التحدث عن كرة القدم، ويسألني كثيراً عن كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا، كيف تبدو اللعبة، وما هي العقلية هناك”.

وتابع “إنه يشاهد كل المباريات في إنجلترا وإسبانيا وحتى إيطاليا، بالطبع أمر مثير للإعجاب بأن تتعامل مع لاعب موهوب ويحب مشاهدة كرة القدم كثيراً”.