الصحة بغزة تتحدث عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/سما/

كشف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" المُستجد بقطاع غزة.

وقال القدرة ، بأن 269 حالة مصابة بفيروس “كورونا” في القطاع تصنف ما بين خطرة وحرجة، و355 حالة تحتاج إلى رعاية طبية.

وأفاد القدرة “وصلنا 110 آلاف جرعة فقط من لقاحات “كورونا” المختلفة، تكفي لـ55 ألف مواطن”، وفقًا لحديثه لإذاعة صوت الشعب .

وأضاف: “في أولوية وزارة الصحة لدينا 150 ألف كادر طبي وكبير سن وذوي أمراض مزمنة وضعيف مناعة، يحتاجون إلى 300 ألف جرعة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى المزيد من الجرعات”.

وشدد على أن أعداد المصابين بالفيروس المسجلة يوميًا تشكل خطورة على المجتمع خصوصًا الحالات المصنفة بالخطرة والحرجة.

وحول إمكان تخفيف الإجراءات أوضح الناطق باسم وزارة الصحة أنه حتى اللحظة “لسنا مقبلين على تخفيف الإجراءات المتبعة من أجل الحد من انتشار الفيروس في القطاع، ويتم تقييم الأوضاع باستمرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.