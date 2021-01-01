بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة غرب شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان

غزة / سما /

شرعت بلدية غزة بتطوير المنطقة المحصورة بين شوارع الجلاء وفلسطين وغسان كنفاني وصلاح خلف في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة ضمن جهودها لتحسين أوضاع البنية التحتية والأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.

وذكرت البلدية أن المشروع يشمل تطوير المنطقة المذكورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 10400 متراً مربعاً، وتشمل إنشاء شبكات جديدة للصرف الصحي وللمياه في المنطقة، وإنشاء شبكة للإنارة، وتبليط المنطقة ببلاط الانترلوك.

وأوضحت أن المشروع يخدم منطقة سكنية مكتظة وتم اختيارها وفق عدة معايير أهمها الكثافة السكانية وتردي بنيتها التحتية، وسيحل المشروع مشكلة تصريف مياه الأمطار ويحسن من واقع الخدمات في المنطقة.

وبينت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 356 ألف يورو بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، فيما تبلغ مدة التنفيذ 150 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ.

وكانت البلدية قد عقدت لقاءً تشاورياً مع أهالي المنطقة ضمن تعزيز دور المواطنين في عملية اتخاذ القرار وناقشت تفاصيل المشروع وسبل التعاون في تنفيذه، وأخذ أراء المواطنين توصياتهم خلال مرحلة التنفيذ.

ولفتت البلدية أن المشروع ينفذ ضمن حزمة مشاريع لتطوير البنية التحتية بدأت البلدية بتنفيذها خلال الشهر الماضي وتشمل؛ تطوير شارعين في منطقة تل الهوا، وتطوير جزء من شارع كردش بحي الشيخ عجلين، وتطوير عدة شوارع في منطقة العودة بحي النصر.

وكذلك تشمل؛ تطوير شارع نيلسون منديلا، وتطوير الشارع المقابل لجامعة غزة بحي الزيتون، ومنطقة الصابرين بحي الرمال الشمالي، وتطوير المنطقة المحصورة بين شوارع الجلاء واليرموك وكمال ناصر وخالد الحسن.