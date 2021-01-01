رستم قاسمي يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في" إيران"

طهران/سما/

أعلن رستم قاسمي مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في يونيو المقبل.



واستعرض قاسمي خلال مؤتمره وجهات نظره وبرامجه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت تصريحات الجنرال قاسمي الأسبوع الفائت بشأن "وجود عدد من المستشارين من الحرس الثوري حاليا في اليمن" أثارت حفيظة طهران، التي أكدت عبر وزارة الخارجية أن كلام قاسمي "يتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن".

وكانت اللجنة الانتخابية في إيران، أعلنت أمس الاثنين، أن الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها ستجري في 18 يونيو المقبل.