  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين



وكالات

قال رئيس حزب الأمة السوداني، إن الخرطوم غير مطلوب منها "الانتحار" من أجل القضية الفلسطينية، مبررا تطبيع بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية، برر فيها تطبيع بلاده مع الاحتلال، لافتا إلى اشتراط الولايات المتحدة إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع.

وزعم أن بلاده ستستفيد من حل المشكلة الزراعية من خلال التقنيات الإسرائيلية، مضيفا أن الشركات السودانية تواصلت مع شركات إسرائيلية، والتي قامت بدورها بأخذ بعض البذور الزراعية وتطويرها.

وأضاف مبررا التطبيع مع الاحتلال قائلا: "العالم اليوم قد تغير، ونحن لا نعيش الآن في عالم الأيدلوجيات والعقائد، بل عالم تقوده المصالح الاقتصادية، وإسرائيل بحاجة لموقع السودان في البحر الأحمر، وتحتاج لتسويق منتاجتها بشكل أكبر".

وزعم أن معظم الدول العربية طبعت مع "إسرائيل"، بعد اتفاق أوسلو، و"عملية المواجهة وحل المشكلة عسكريا انتهى، ويجري الحديث عن العملية السلمية التفاوضية". 

وأشار إلى أنه "غير مطلوب من السودان بعد خروج أكبر دولة عربية، مصر من المواجهة، بالإضافة للأردن وتطبيع معظم الدول العربية، أن ينتحر من أجل القضية الفلسطينية"، زاعما أن "أصحاب القضية طبعوا ويعيشون مع الإسرائيليين ويتعاملون معهم اقتصاديا" على حد قوله.

وقال إن "العداء مع إسرائيل سبب لنا الكثير من المشاكل في جنوب السودان وغيرها، وحان الوقت لأن ينظر السودان إلى مصالحه ودعم أصدقائه". 

وأجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع الاحتلال، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.


وإضافة إلى السودان، فقد وقعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال، برعاية أمريكية.

#السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #فلسطين #مبارك الفاضل

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

الكابينت الاسرائيلي يصادق على خطة لتوجيه ضربة جوية شديدة ضد أهداف في غزة

"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي

الأخبار الرئيسية

ضباط بالجيش الإسرائيلي يحذرون : التصعيد مع غزة لم ينته

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

شعبية

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

الشيخ

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

فلسطين

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية