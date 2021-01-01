جبهة التحرير تؤكد في اليوم الوطني لها على تمسكها بالثوابت

رام الله / سما /

أكدت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى السابع والعشرين من نيسان " اليوم الوطني " لها على الثوابث الأساسية المثمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني- إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس- حق العودة والتعويض حق مقدس الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وشددت الجبهة في بيان صحفي بهذه المناسبة أنها لا تقبل انتخابات تشريعية بدون مشاركة المقدسيين ترشحا وانتخابا وأن إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة جزء أصيل من العملية الديمقراطية الفلسطينية والسياسية كونها عاصمة دولة فلسطين المستقلة .