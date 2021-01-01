رام الله / سما /

تصدرت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأهالي في مدينة القدس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما واصلت الصحف الثلاث تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سجل يوم أمس وفاة 17 مواطناً، ورصد 1080 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الاحتلال يجدد اقتحامه لمنطقة باب العامود ويعتدي على المقدسيين ويغلق باب حطة

17 وفاة و1080 إصابة بفيروس "كورونا"

مجلس الوزراء يقر تقديم مبالغ مالية لمؤسسات مقدسية لدعم صمود المقدسيين

العاهل الأردني يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ويدعم صمود المقدسيين

وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

"هيومن رايتس": إسرائيل ارتكبت جريمتين ضد الإنسانية هما الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين

مدينة دندي البريطانية تعترف بدولة فلسطين في تصويت تاريخي

"التحرير الفلسطينية" توقد شعلتها في "اليوم الوطني"

الأيام:

المقدسيون يواصلون احتفالاتهم بانتصارهم في باب العامود والاحتلال يجدد اقتحامه ويعتدي ويشن حملة اعتقالات

إصابات واعتقالات في تظاهرات ليلية على حدود القطاع

الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى للأجور ومشروعا لإنشاء "مدينة سما قرنطل" في أريحا

الاحتلال يعتقل ويعتدي بالضرب وإصابات خلال مواجهات في بيت لحم والخليل

الرئيس يعرب عن تضامن فلسطين مع الهند في مواجهة "كورونا"

المستوطنون يجرفون أراضي في دير قديس ونعلين و"يخطرون" بإزالة بسطات في الأغوار الشمالية

امتلاء غرف العناية المكثفة في قطاع غزة

الوباء: 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة

الأردن: 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بـ"كورونا"

القدس: