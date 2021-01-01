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صيدم يتحدث عن اجتماع القيادة الفلسطينية "الخميس": سيضع النقاط على الحروف

الثلاثاء 27 أبريل 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يتحدث عن اجتماع القيادة الفلسطينية "الخميس": سيضع النقاط على الحروف



رام الله/سما/

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، صباح اليوم الخميس، عن الملفات التي سيناقشها اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس المقبل.

وقال صيدم، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس القادم سيبحث عدد من الملفات المهمة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وأوضح أن اجتماع القيادة سيجدد التأكيد عل أن الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية وأنه لا انتخابات فلسطينية بدون القدس.

وأشار إلى أن قضية إجراء الانتخابات في القدس سياسية وليست فنية، منوهًا إلى أن الاجتماع سيضع النقاط ع الحروف بهذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم إطلاع الجميع ع آخر الجهود السياسية الدولية الدبلوماسية بشأن الانتخابات لأنها جزء أصيل من المصالحة الفلسطينية.

وأكد أنه تم التوافق مع حركة "حماس" وجميع الفصائل ع ركائز هذه العملية الانتخابية وإجراءها وتشكيل الحكومة وغير ذلك من ملفات.

وأوضح أن اجتماع اللجنة المركزية أول أمس أكد أنه لا انتخابات بدون القدس كما واستمرار الجهود الدولية بهذا الملف، ورفض الإجراءات الإسرائيلية.

#صبري صيدم #فلسطين #السلطة الفلسطينية #صوت فلسطين #القدس

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