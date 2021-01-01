محمد منير يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: "أنا بكره الاحتلال"

القاهرة/سما/

وجه المطرب المصري محمد منير، تحية خاصة للشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في الحفل الرمضاني بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية.



وخلال الحفل، الذي أقيم مساء أمس الأحد على مسرح النافورة الخارجي بدار الأوبرا المصرية، قدم منير أغنية "يا العمارة"، ووجه التحية للشعب الفلسطيني.

وقال محمد منير: "أنا بكره الاحتلال وقلبي مع الدول المحتلة وخصوصا فلسطين، لا أحب الحديث في السياسة، وكل التحية لأطفال فلسطين... قلبي معهم".

ومن الأغاني التي قدمها المطرب المصري خلال الحفل "يا عروسة النيل - غريبة - يا السمرة - إنتي ملو الشوق - أحمر شفايف - أنا بعشق البحر" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ووجه محمد منير التحية للجيش المصري، مؤكدا أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وشعبها الأبي الكريم، مهنئا الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم وذكرى تحرير سيناء.