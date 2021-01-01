  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محمد منير يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: "أنا بكره الاحتلال"

الثلاثاء 27 أبريل 2021 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد منير يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: "أنا بكره الاحتلال"



القاهرة/سما/

وجه المطرب المصري محمد منير، تحية خاصة للشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في الحفل الرمضاني بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية.


وخلال الحفل، الذي أقيم مساء أمس الأحد على مسرح النافورة الخارجي بدار الأوبرا المصرية، قدم منير أغنية "يا العمارة"، ووجه التحية للشعب الفلسطيني.
وقال محمد منير: "أنا بكره الاحتلال وقلبي مع الدول المحتلة وخصوصا فلسطين، لا أحب الحديث في السياسة، وكل التحية لأطفال فلسطين... قلبي معهم".

ومن الأغاني التي قدمها المطرب المصري خلال الحفل "يا عروسة النيل - غريبة - يا السمرة - إنتي ملو الشوق - أحمر شفايف - أنا بعشق  البحر" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ووجه محمد منير التحية للجيش المصري، مؤكدا أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وشعبها الأبي الكريم، مهنئا الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم وذكرى تحرير سيناء.

#محمد منير #الشعب الفلسطيني #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

الكابينت الاسرائيلي يصادق على خطة لتوجيه ضربة جوية شديدة ضد أهداف في غزة

"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي

محلل إسرائيلي: حركة حماس ترفض التهدئة و تمهد للمواجهة مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

شعبية

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

الشيخ

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

فلسطين

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية