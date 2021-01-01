وفاة قائد "المقاومة الشعبية" بالسويس ضد الاحتلال الإسرائيلي عن عمر ناهز96 عاما

القاهرة/سما/

توفي، مساء الإثنين، الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس بمصر إبان الاحتلال الإسرائيلي، عن عمر ناهز 96 عاما.



وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بأن "الشيخ سلامة توفي بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية".

وأضافت: "من المقرر أن تشيع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.



ولد سلامة بالسويس في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1925، و"كان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز لا ينسى في تاريخ مصر"، حسب "الأهرام".

وأوضحت الصحيفة أن سلامة "ساهم في دعم المقاومة، والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين".



ومن أبرز أدوار سلامة، حسب ما نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، دوره في قيادة "المقاومة الشعبية في مصر، خاصة في عدم استسلام مدينة السويس الباسلة في حرب أكتوبر 1973، وصمود المدينة أمام الحصار".



وحسب تقارير صحيفة محلية، قاد سلامة، الذي عمل واعظا في الأزهر الشريف، "مهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب الاستنزاف (يوليو 1967 - أغسطس 1970)".