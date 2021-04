كيري ينفي أنه ناقش العمليات العسكرية الإسرائيلية مع ظريف

نفى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، أنه ناقش العمليات العسكرية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإيراني عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكتب كيري على تويتر ليلة الاثنين ” لم يحدث هذا قط، سواءً عندما كنت وزيراً للخارجية، أو منذ ذلك الحين”.

وقد تم تسريب التسجيل في الشهر الماضي، وفيه قال وزير الخارجية جواد ظريف إن كيري أبلغه أن إسرائيل هاجمت مصالح إيران 200 مرة على الأقل.

وقد أدلى ظريف بهذه التعليقات خلال محادثة مع الاقتصادي سعيد ليلاز، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” ولم يكن من المفترض نشر التسجيل، ويمكن سماع ظريف وهو يذكر ذلك عدة مرات.

وأعرب ظريف عن استغرابه من المزاعم المتعلقة بكيري.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على محتويات التسجيل الصوتي، ولكنه لم يكن مستعداً للقول إن “دهشة “ظريف كانت حقيقية.

ويطالب العديد من الجمهوريين الآن باستقالة كيري من منصبه الحالي في إدارة الرئيس جو بايدن، وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال السيناتور دان سوليفان (جمهوري من ألاسكا) إن كيري يجب أن يرحل.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened - either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW