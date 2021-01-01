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فلكيا: تعرف على موعد عيد الفطر السعيد

الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلكيا: تعرف على موعد عيد الفطر السعيد



القدس المحتلة /سما/

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية ان الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية سيولد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو/آيار 2021 الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين،ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو/ آيار هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها، ان استحالة رؤية الهلال ستكون بسبب حدوث الاقتران المركزي وولادة الهلال خلال ساعات الليل، وهو ما يعني ان رؤية الهلال ستكون مستحيلة من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وأوروبا واسيا استراليا، كما ستكون رؤية الهلال غير ممكنة من الأمريكيتين.


وأضافت الجمعية أنه في يوم الأربعاء الموافق 12 مايو/آيار من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا و أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وعليه يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو/ أيار هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

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