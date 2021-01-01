الكويت: السجن المؤبد لحاكم المطيري بقضية "تسريبات القذافي"

الكويت/سما/

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن المؤبد لحاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن دولة معروفة إعلاميا بـ"تسريبات القذافي"، بحكم قابل للطعن.



وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بينه مقطع مسجل للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي لبث القلاقل وإثارة الاضطرابات في بلاده.

وعرض المطيري في التسجيلات المسربة على القذافي مشروعا إعلاميا لأجل زعزعة استقرار المنطقة وبث الفوضى.

ويقول المطيري للقذافي، إن حزبه لا يستطيع إطلاق قناة فضائية أو صحيفة يومية، لأنه يحتاج للمال، "ولهذا حاولنا أن نجمع تبرعات من بعض رجال الأعمال".

ثم أضاف المطيري في "استجداء" القذافي، أن المتبرعين يخشون من الدعم المباشر والقوي لأن الأمر يتعلق بحزب سياسي يوصف بـ"الثوري".

وحينما قال المطيري "فبلا شك الحزب في حاجة دعم ومساندة ومؤازرة"، رد القذافي "حاضر... نحن جاهزون لدعمكم".