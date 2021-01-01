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فيسبوك يضيف مشغل بودكاست خاص به داخل تطبيقه

الثلاثاء 27 أبريل 2021 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يضيف مشغل بودكاست خاص به داخل تطبيقه



وكالات/سما/


أكدت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن إنشائها مشغل بودكاستخاص بها داخل تطبيقها على الهواتف الذكية.

وسيكون مشغل البودكاست منفصلا عن مشغل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" الجديد داخل تطبيق "فيسبوك"، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وفقا لموقع "ذا فيرج".


فيما لا تزال تفاصيل البودكاست الدقيقة غير واضحة حتى لحظة كتابة هذه السطور، لكن سيساعد القائمون على توزيع برامجهم من خلال صفحتهم على "فيسبوك".
وكان "فيسبوك" صرح في بيان له الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يتم طرح ميزة البودكست الخاص به في غضون "الأشهر القليلة المقبلة".

ويعتبر إنشاء "فيسبوك" بودكاست خاص بها أمر منطقي، خاصة وأن أكثر من 170 مليون شخص يتصلون بصفحات البودكاست، وأن أكثر من 35 مليون شخص هم أعضاء في مجموعات المعجبين حول البرامج الإذاعية، كما أن البودكاست لا يزال منتجا قائما على الإعلانات بشكل أساسي، مما يعني أن "فيسبوك" من الممكن أن يجمع بيانات حول البرامج ومستمعيها ويستهدف إعلاناته الخاصة ضدهم.

 


يشار إلى أن جميع عمالقة التكنولوجيا تقريبا يديرون منتجات البودكاست الخاصة بهم، مثل "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"سبوتيفاي"، إلى جانب التطبيقات الأخرى الأصغر.

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت مؤخرا عن طرحها مشغلا تابعا لتطبيق الموسيقى "سبوتيفاي"، يكون موجودا في شريط الأخبار الخاص بكل مستخدم، وسيسمح للمستخدمين بتشغيل الموسيقى والبودكاست من داخل "فيسبوك" مباشرة.

وسيكون مشغل "سبوتيفاي" داخل "فيسبوك" متاحا على هواتف "آيفون" و"أندرويد" وفي 27 سوقا، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك كمجرد بداية.

ومثل وضع تطبيق "سبوتيفاي" العادي، سوف يستمع المستخدمون المجانيين للإعلانات أيضا.

#فيسبوك #بودكاست #سبوتفاي

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