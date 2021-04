إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس "كورونا"

ذكر موقع "إنديا توداي" يوم الثلاثاء، أن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الموقع إنه تم تعيين راجيش بوشان في منصب وزير الصحة الجديد في يوليو الماضي.

وحل بوشان محل وزير الصحة السابق بريتي سودان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا الجديد.



ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، مثل المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

وأضافت أنه قد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة يوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.

JUST IN: Union Health Secretary Rajesh Bhushan tests positive for #covid19. Wishing him a quick recovery. pic.twitter.com/n3OZdn5Ayc