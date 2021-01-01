أول قرار من نقابة المهن التمثيلية في مصر بشأن شكوى إهانة إسماعيل ياسين..فيديو

القاهرة/سما/

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ضد الفنان محمد رمضان.



وقالت النقابة، في بيانها، إن "مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية تؤكد أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني، جانبا هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ"، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأضاف البيان "ولقد تلقت نقابة المهن التمثيلية الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية إسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى".

وختم البيان "وفي ضوء ذلك قام مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على الفور بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل ياسين لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له إتخاذ قراره بشأنه".

وأثار مسلسل "موسى" وبطله الفنان المصري، محمد رمضان، ضجة كبيرة، بعد إذاعة حلقة السبت الماضي، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين.

وفي المشهد يظهر إسماعيل ياسين كزبون يشتري من "موسى" (محمد رمضان) رابطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه "موسى" رابطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض "موسى" وكان رد إسماعيل ياسين عليه: "إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟"، ورغم ذلك أصر "موسى" على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.