حذاء رياضي يحطم الرقم القياسي ويباع بمبلغ 1.8 مليون دولار

وكالات/سما/

حطّم يوم الاثنين، الحذاء الرياضي "كاني ويست سنيكرز" الخاص بمغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست، البيع الخاص بالمزاد العلني للأحذية الرياضية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي.

وقد قامت منصة الاستثمار في الأحذية الرياضية "RARES"، والتي دفعت أعلى سعر مسجل علنيا للحذاء. وتعتبر هذه الشركة رائدة في الملكية الجزئية، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار في الأحذية الرياضية عن طريق شراء وتداول الأسهم فيها، وفقا لما أعلنت عنه وكالة "رويترز".

وبهذا السعر العالمي، يكون حذاء كاني ويست قد فاق حذاء لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان بأكثر من 560 ألف دولار أمريكي.

The most expensive sneakers ever ????



The Nike Air Yeezy prototype Kanye wore at the 2008 Grammys has been acquired by sneaker-investing platform Rares for $1.8 million. pic.twitter.com/a4ut6YEVUM — Front Office Sports (@FOS) April 26, 2021



وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "RARES"، جيروم ساب: "إن هدفنا في شراء مثل هذا الحذاء الأيقوني -القطعة من التاريخ- هو زيادة إمكانية الوصول وتمكين المجتمعات التي أنجبت ثقافة الأحذية الرياضية بالأدوات اللازمة لاكتساب الحرية المالية من خلال شركتنا".

ويتميز الحذاء الرياضي بجلده الأسود ، مقاس 12 من نماذج "نايك إير ييزي 1" (1Nike Air Yeezy)، وبحزام في مقدمة القدم وأقفال دانتيل المميزة للعلامة التجارية باللون الوردي.

يذكر أن مغني الراب كاني ويست قام بارتداء هذا الحذاء الرياضي أثناء أدائه أغنية "Hey Mama" و"Stronger" في حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2008، مما أثار جنون عشاق الموضة من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.



وأنهى ويست تعاونه مع شركة "نايك" عام 2013 ونقل العلامة التجارية إلى "أديداس"، حيث جلبت ماركة "ييزي" للأحذية الرياضية مبيعات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2020.