حذاء رياضي يحطم الرقم القياسي ويباع بمبلغ 1.8 مليون دولار

حطّم يوم الاثنين، الحذاء الرياضي "كاني ويست سنيكرز" الخاص بمغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست، البيع الخاص بالمزاد العلني للأحذية الرياضية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي.

وقد قامت منصة الاستثمار في الأحذية الرياضية "RARES"، والتي دفعت أعلى سعر مسجل علنيا للحذاء. وتعتبر هذه الشركة رائدة في الملكية الجزئية، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار في الأحذية الرياضية عن طريق شراء وتداول الأسهم فيها، وفقا لما أعلنت عنه وكالة "رويترز".

وبهذا السعر العالمي، يكون حذاء كاني ويست قد فاق حذاء لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان بأكثر من 560 ألف دولار أمريكي.

The most expensive sneakers ever ????



The Nike Air Yeezy prototype Kanye wore at the 2008 Grammys has been acquired by sneaker-investing platform Rares for $1.8 million. pic.twitter.com/a4ut6YEVUM