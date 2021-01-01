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وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

الثلاثاء 27 أبريل 2021 05:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، بينما حدد وزارة الداخلية غرامات مالية لمعاقبة المخالفين.



ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن منع اصطحاب الأطفال في الحرم المكي، كما تتضمن إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا".


وتشمل الضوابط الجديدة اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح وهي "محصن - محصن جرعة أولى -  محصن متعافي"، كما تشمل عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية والالتزام بالمواعيد المحددة".

وأكدت الوزارة السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة، بحسب شبكة "العربية نت" التي نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله إنه تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يتم ضبطه قادما لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح.

ولفت المصدر إلى أن العقوبة في حالة العمرة هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، بينما تكون العمرة في حالة القدوم للصلاة في الحرم المكي دون تصريح ألف ريال، مؤكدا أن تلك العقوبات مستمرة حتى نهاية الجائحة.

#السعودية #الرياض #وزارة الحج والعمرة #الحرم المكي #شهر رمضان

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